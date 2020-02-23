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efsaneler arasında yerini aldı!

Amerikan () ekiplerinden , evinde 'ı 124-105 yendiği maç sonrasında efsane oyuncusu 'in 3 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 10:32 ABONE OL
Dwyane Wade efsaneler arasında yerini aldı!

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 19 sayı attığı maçta deplasmanda Miami Heat'e 124-105 mağlup oldu. Ev sahibinde Kendrick Nunn 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

WADE'E BÜYÜK ONUR!

2003-2016 ve 2018-2019 yıllarında Miami Heat'te oynayan Wade'in forması maçın ardından salon tavanına yükseltildi ve emekliye ayrıldı. Dwyane Wade, Miami Heat'te 3 NBA şampiyonluğu yaşarken, 2006 yılında finallerin en değerli oyuncusu seçildi. 13 kez all-star seçilen Wade, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı.

Wade, Miami Heat'te en fazla forma giyen, sayı üreten, asist yapan, top çalan oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor.

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Dwyane Wade efsaneler arasında yerini aldı!
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