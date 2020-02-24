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Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği Bucks, 'un 'ı 126-117 yenmesinin ardından tarihinin en erken play-off biletini alan takımı olmayı başardı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:12 ABONE OL
NBA'de Milwaukee Bucks, play-off'ları garantiledi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'un Washington Wizards'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

LAKERS, SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, sahasında Boston Celtics'i 114-112 yenerek üst üste beşinci maçından galibiyetle ayrıldı.

Anthony Davis'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Boston Celtics: 114-112

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 127-81

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 128-116

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-117

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 131-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 101-115

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 107-104

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NBA'de Milwaukee Bucks, play-off'ları garantiledi
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