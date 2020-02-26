CANLI | Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta rekabeti parkeye taşınıyor. Ezeli rakipler Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında galibiyet için parkeye çıkıyor.
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta | Devre arası
Fenerbahçe Beko 22-19 Galatasaray Doğa Sigorta | İlk çeyrek sonucu
Fenerbahçe Beko 39-38 Galatasaray Doğa Sigorta | İlk yarı sonucu
Obradovic'in öğrencileri 15 galibiyet 4 mağlubiyetle ligde üçüncü, Ertuğrul Erdoğan'ın çalıştırdığı Galatasaray Doğa Sigorta ise 13 galibiyet 6 mağlubiyetle beşinci durumda.
Fenerbahçe Beko ligde oynadığı son maçta Bahçeşehir Koleji'ni, Galatasaray Doğa Sigorta ise Afyon Belediyespor'u yenmeyi başardı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta ezeli rakibine fark atan Galatasaray Doğa Sigorta, 83-64'lük skorla kazanmıştı.