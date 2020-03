Ufuk Sarıca: "O kupayı istiyoruz"

FIBA tarafından en büyük favori olarak gösterildiği Europe Cup'ta bu sezonki müthiş performansıyla iddiasını kanıtlayan Pınar Karşıyaka, Kiev zaferiyle Avrupa'daki tarihi galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Yarı finalde Alman temsilcisi Medi Bayreuth'la eşleşen yeşil-kırmızılılarda Sarıca, artık kupanın 4 maç uzağında olduklarını söyledi. Tarihihindeki ilk ve tek Avrupa finalini Ufuk Sarıca'nın göreve geldiği ilk sezon olan 2012-13'te ev sahibi olduğu Final Four'da Rus ekibi Krasnye Krylia ile oynayıp 17 sayı farkla öne geçtiği maçı trajik bir şekilde 1 sayı farkla kaybederek kupayı elinden kaçıran Pınar Karşıyaka'da Sarıca, "Avrupa kupalarında ikinci kez yarı finale kaldık. Birincisinde de beraberdik. Şu an geldiğimiz konum şampiyonluğa 2 adım ama şampiyon olabilmek için yarı finali geçmek lazım. Finale kalıp FIBA Europe Cup'ı Türkiyemize, kentimize, takımımıza, taraftarımıza kazandırmak en büyük arzumuz. Eurochallenge'da yarım kalan, sonunda kaçırdığımız kupayı almayı inşallah bu sene başarırız. Avrupa'da üst üste 13'üncü maçımızı kazandık. Ligde de serimiz sürüyor. Gerçekten olağanüstü bir sezon geçiriyoruz" dedi.



MEDI BAYREUTH CİDDİ RAKİP

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa'da yarı finalde eşleştikleri Alman temsilcisi Medi Bayreuth'un disiplinli ve beraber oynamaya alışık bir takım olduğunu söyledi. Eşleşmede saha avantajını elinde bulunduran temsilcimizde Sarıca, Bayreuth'un antrenörü ve bazı oyuncuların uzun süredir takımda olduğunu hatırlatarak, "Disiplinli bir takım, sert oynuyorlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Zaten yarı final oynuyoruz, rakibi güçlü güçsüz diye değerlendirmek son derece amatörce olur. Onlara gereken saygıyı, özeni gösterip ilk maçta orada özellikle kazanıp bir avantaj yakalarsak, burada çok daha rahat oluruz" diye konuştu.



KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK MAÇ SEYİRCİSİZ

FIBA Europe Cup'taki Pınar Karşıyaka-Medi Bayreuth eşleşmesinde 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak ilk maç dünyayı sarsan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Almanya'da Bayreuth kentinin yer aldığı Bavyera Eyaleti'nin yerel yönetimi, virüs salgını yüzünden bin kişiden fazla seyircinin yer alacağı spor müsabakalarının 10 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verdi. Medi Bayreuth'un dün Europe Cup'ta U-BT Cluj Napoca'yı ağırladığı çeyrek final rövanş maçı da seyircisiz oynandı. FIBA, COVID-19 virüsü ile ilgili ulusal sağlık ve güvenlik direktifleriyle Avrupa'daki durumu yakından izlemeye devam etmekte olduklarını, yetkili makamların önerileri doğrultusunda her türlü kararı veya değişiklikleri bildireceklerini açıkladı.



RÖVANŞ 1 NİSAN'DA

Europe Cup'ın yarı finalinde Medi Bayreuth'a 25 Mart'taki seyircisiz maçta Almanya'da konuk olacak Pınar Karşıyaka, rakibini 1 Nisan'da İzmir'de ağırlayacak. Temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Danimarka ekibi Bakken Bears'ın yarı finale kaldığı organizasyonda final ise 22-29 Nisan'da iç saha ve deplasmanda birer maç şeklinde oynanacak. Medi Bayreuth, kupada ilk turda C Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci, ikinci turda I Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider bitirdi. Bayreuth, çeyrek finalde Romanya temsilcisi Cluj'u 83-82 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde 100-87'yle geçti.



HEDEFE İLERLİYORUZ

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbolda sezon başında koydukları hedeflere gün geçtikçe adım adım ilerlediklerini söyledi. Büyükkarcı, "Ukrayna'nın Kiev ekibini her iki maçta da farklı mağlup ederek FIBA Europe Cup'ta yarı finale adımızı yazdırdık. Hedefimiz bu kupayı İzmir'e getirmek. Karakterli, birbirine kenetlenmiş güzel bir oyuncu grubuna ve son derece başarılı bir teknik ekibe sahibiz. Başta şube yönetimi ve yönetim kurulumuz olmak üzere ana sponsorumuz Yaşar Holding'e, bize destek veren diğer tüm sponsorlarımıza, camiamıza ve her maçta salon ve statlara koşan desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz" açıklamasını yaptı.

