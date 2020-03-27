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'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma

takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu , 'ın çağrısına yanıt verdi ve EvdeKal etiketini kullanarak fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formasını hediye edeceğini açıkladı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 22:04 ABONE OL
Furkan Korkmaz'dan evde kal çağrısına uyan 5 kişiye milli forma

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

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Milli basketbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular Cedi Osman ve Birkan Batuk'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan, "Siz de var mısınız?" diyerek basketbolcular Berkan Durmaz ve Tolga Geçim'i de kampanyaya katılmaya davet etti.

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Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma
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