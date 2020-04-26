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'de tesisler açılıyor!

virüsü nedeniyle ara verilen 'de, takımlar tesislerini açmaya hazırlanıyor. Corona virüsünün çok ilerlemediği eyaletlerdeki takımlar, resmi siteden açıklanan bilgiye göre cuma günü tesislerini açabilecek.

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:11 ABONE OL
NBA'de tesisler açılıyor!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kalma" talimatı bulunmayan eyaletlerin takımları, cuma gününden itibaren antrenman tesislerini açabilecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, salgınla mücadele kapsamında evde kalma emri bulunmayan veya kısıtlamaları gevşeten eyaletlerdeki takımların, cuma gününden itibaren bireysel antrenmanlar için tesislerini açmasına izin verileceği belirtildi.

Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.

Şu ana kadar NBA'de takımları bulunan Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi. İlerleyen günlerde Florida'nın da kısıtlamaları gevşeten eyaletler arasına girmesi bekleniyor.

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NBA'de tesisler açılıyor!
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