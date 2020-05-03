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Beko'nun eski oyuncusu yolunda!

Son dakika haberine göre çok iyi bir sezon geçiren , bir dönem Beko'da basketbol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan 'u kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 19:08 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh Anadolu Efes yolunda!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek adına takviye planlayan lacivert-beyazlı ekibin Alman pivot Tibor Pleiss ile yola devam etmeyeceği ve yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'u transfer edeceği gündeme bomba gibi düştü.

Basketball Eu Transfer Rumors'un haberine göre Pleiss ile yolları ayıracak olan Anadolu Efes, sezon başında Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks'a transfer olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen ABD'li yıldızı kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh Anadolu Efes yolunda!
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