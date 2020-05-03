Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh Anadolu Efes yolunda!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek adına takviye planlayan lacivert-beyazlı ekibin Alman pivot Tibor Pleiss ile yola devam etmeyeceği ve yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'u transfer edeceği gündeme bomba gibi düştü.

Basketball Eu Transfer Rumors'un haberine göre Pleiss ile yolları ayıracak olan Anadolu Efes, sezon başında Çin Ligi ekiplerinden Beijing Ducks'a transfer olan ve Avrupa'ya dönmek isteyen ABD'li yıldızı kadrosuna katacak.

Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! Sözleşme uzatacak mı?