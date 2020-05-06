Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan 4 kişi...

Fenerbahçe'de medya sorumlusu İlker Üçer, corona virüsü gündemiyle alakalı Tivibu Spor'a konuştu.

Corona virüsü testi pozitif çıkan 4 ismin de iyileştiğini söyleyen Üçer, "Takımımızda ilk etapta koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişinin de artık testleri negatif. Şu anda takımda testi pozitif olan hiç kimse kalmadı. Yabancı oyuncularımızın büyük bir kısmı ve Koç Obradovic bu süreci ülkelerinde geçirdikleri için şu anda takım antrenmanı gerçekleştirmiyoruz" diye konuştu.

27 Mart tarihinde Fenerbahçe Beko, yapılan testler neticesinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid 19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

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