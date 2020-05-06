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'de corona virüsü testi pozitif çıkan 4 kişi...

Kulübü 27 Mart tarihinde basketbol takımında sporcu, teknik kadro ve idari ekibinde bulunan kişilere yapılan testler sonucunda 4 kişinin corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer bugün yaptığı açıklamada bu 4 kişinin son testlerinin negatif çıktığını ve şu anda takımda corona virüsü test sonucu pozitif çıkan kimsenin kalmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.5.2020 19:22 Son Güncelleme: 6.5.2020 19:33 ABONE OL
Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan 4 kişi...

Fenerbahçe'de medya sorumlusu İlker Üçer, corona virüsü gündemiyle alakalı Tivibu Spor'a konuştu.

Corona virüsü testi pozitif çıkan 4 ismin de iyileştiğini söyleyen Üçer, "Takımımızda ilk etapta koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişinin de artık testleri negatif. Şu anda takımda testi pozitif olan hiç kimse kalmadı. Yabancı oyuncularımızın büyük bir kısmı ve Koç Obradovic bu süreci ülkelerinde geçirdikleri için şu anda takım antrenmanı gerçekleştirmiyoruz" diye konuştu.

27 Mart tarihinde Fenerbahçe Beko, yapılan testler neticesinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişinin Covid 19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.

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Fenerbahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan 4 kişi...
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