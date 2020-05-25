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Yedi yıl sonra ortaya çıktı! ...

NBA'in ve basketbolun efsane ismi , 'ta geçirdiği helikopter kazasıyla aramızdan ayrılmıştı. Bu kazaya ilişkin sarsıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ederken, Kobe Bryant'ın 7 yıl önce yaptığı bir yatırım ise gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 11:35 Son Güncelleme: 25.5.2020 11:40 ABONE OL
Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

NBA takımlarından 'ın efsanesi ve kızı Gianna, 'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu da yaşamını yitirmişti.

Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

Kobe'nin eşi , Şubat ayında helikopterin pilotu ve 'e dava açmıştı. Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti. Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

'ın kardeşi Berge Zobayan da Kobe'nin kazadan sorumlu olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirmişti. Açıklanan otopsi raporunda 'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilmişti.

Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

200 MİLYON DOLARLIK MİRAS

Ölümüyle herkesi yasa boğan 'ın sporculuğunun yanı sıra ne kadar başarılı bir yatırımcı olduğu ise bugün çıkan haberle belli oldu. Efsane ismin, 7 yıl önce 5 milyon dolar karşılığında aldığı bir içecek firmasına ait yüzde 10'luk hissenin bugünkü karşılığının 200 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kobe'nin bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşacak bir gelir açıklayacak olan şirketin en büyük dördüncü hissedarı olduğu vurgulandı.

Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

Şirketin sahibi Mike Repole, Kobe ile ilgili olarak "Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde. Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı" ifadelerini kullandı.

Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

Hürriyet'in haberine göre hayatını kaybettiğinde 1 milyar doların üzerinde değere sahip 7 sporcudan biri olarak gösteriliyordu.

Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...
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Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...
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