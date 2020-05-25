Yedi yıl sonra ortaya çıktı! Kobe Bryant...

200 MİLYON DOLARLIK MİRAS

Ölümüyle herkesi yasa boğan Kobe Bryant'ın sporculuğunun yanı sıra ne kadar başarılı bir yatırımcı olduğu ise bugün çıkan haberle belli oldu. Efsane ismin, 7 yıl önce 5 milyon dolar karşılığında aldığı bir içecek firmasına ait yüzde 10'luk hissenin bugünkü karşılığının 200 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kobe'nin bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşacak bir gelir açıklayacak olan şirketin en büyük dördüncü hissedarı olduğu vurgulandı.