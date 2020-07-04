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flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza talip oldu

Beko'da efsane koç Obradovic'in takımdan ayrılmasının ardından taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Kanarya, Gherardini ile devam edip Kokoskov gibi bir isimle anlaşsa da Datome takımda tutulamamıştı. 'nin bir başka yıldızına da talip oldu. İspanyol devi flaş bir teklifle kapıyı çalacak.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 09:50 Son Güncelleme: 4.7.2020 09:54 ABONE OL
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Beko'da sonrası oyunculardan Luigi Datome de takımdan ayrıldı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu

Gigi Datome, 'ya geri dönme kararı alırken Milano ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu

Sarı-lacivertlilerde Datome'nin ardından Kostas Sloukas ve Nando De Colo'nun da durumları merak ediliyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu

De Colo için 'dan eski takımı devreye girerken şimdi de 'in Fransız yıldızı istediği aktarıldı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu

Superbasket Daily'nin haberine göre Campazzo'nun NBA çıkışından 5 milyon Dolar gibi bir gelir elde etmeye hazırlanan , oluşacak boşluğu da Nando De Colo ile doldurmak istiyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu

'de 2.6 milyon Euro'luk bir kontratı olduğu belirtilen oyuncunun ayrılık aşamasında olduğu aktarılmakta.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu
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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçeli yıldıza Real Madrid talip oldu
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