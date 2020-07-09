Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Edgaras Ulanovas...

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transferi resmen açıkladı! ...

Geçtiğimiz günlerde takımının başına Igor Kokoskov'u getiren çalışmalarına da başladı. Sarı lacivertli takım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kanarya, transferi resmi internet sitesinden duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:24 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:28 ABONE OL

Basketbol takımının başına Kokoskov'u getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da başladı. Sarı lacivertli takım Edgaras Ulanovas ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

7 Ocak 1992'de Litvanya'nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü de Litvanya'da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14'te ise Neptunas Klaipeda ile Eurocup tecrübesi yaşadı.

Edgaras Ulanovas, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas'a transfer oldu. Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de Litvanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020'de Litvanya Kupası finalinin MVP'si seçildi. Zalgiris, Ulanovas'ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague'de iki kez Playoff'a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final Four oynama başarısı gösterdi.

Son altı sezonda Zalgiris formasıyla EuroLeague'de boy gösteren ve istikrarlı bir görüntü çizen Ulanovas'ın istatistikleri ise şu şekilde.

2014-15: 24 maç, 5.4 sayı (%52.9 iki sayı, %32.3 üç sayı, %75.7 serbest atış), 2.5 ribaund, 1.2 asist, 5.9 verimlilik puanı
2015-16: 24 maç, 6.3 sayı (%38.5 iki sayı, %34.2 üç sayı, %87.5 serbest atış), 4.5 ribaund, 2.0 asist, 9.2 verimlilik puanı
2016-17: 30 maç, 7.7 sayı (%51.3 iki sayı, %38.1 üç sayı, %87.7 serbest atış), 3.3 ribaund, 1.5 asist, 9.3 verimlilik puanı
2017-18: 35 maç, 7.5 sayı (%51.8 iki sayı, %45.7 üç sayı, %78.7 serbest atış), 4.1 ribaund, 2.1 asist, 10.9 verimlilik puanı
2018-19: 34 maç, 7.2 sayı (%48.7 iki sayı, %35.4 üç sayı, %84.0 serbest atış), 3.4 ribaund, 1.4 asist, 8.6 verimlilik puanı
2019-20: 28 maç, 8.3 sayı (%46.6 iki sayı, %36.8 üç sayı, %81.3 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist, 9.7 verimlilik puanı

Başarılı oyuncu, ülkesinin milli takımını da alt yaş gruplarından A Takım seviyesine dek başarılı bir şekilde temsil etti. U-16, U-18, U-19 ve U-20 kategorilerinde Litvanya Milli Takımlarında forma giyen Ulanovas, 2008'de U-16, 2010'da U-18, 2012'de ise U-20 Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Edgaras, 2011'de ise U-19 Dünya Şampiyonası'nı kazanan Litvanya Milli Takımı'nın en değerli isimlerinden biriydi. Başarılı forvet, Litvanya A Milli Takımı'yla 2017 yılında Avrupa Şampiyonası, 2019'da ise Dünya Kupası tecrübeleri yaşadı.

Edgaras Ulanovas, oyunun her iki yönünde de etkili olan bir isim. Hücumda özellikle alçak postu çok etkili kullanan ve dış şut isabet yüzdesini yıllar ilerledikçe yukarıya çeken oyuncumuz, savunma eforuyla da ön plana çıkıyor. Ulanovas'ı özel kılan noktalardan biri de devamlılığı. Tecrübeli oyuncu, Zalgiris Kaunas forması giydiği süreçte takımının oynadığı 176 EuroLeague maçının 175'inde forma giydi ve altı sezonda yalnızca bir EuroLeague karşılaşması kaçırdı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Edgaras Ulanovas'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

FENERBAHÇE'DEN EDGARAS ULANOVAS PAYLAŞIMI

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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! Edgaras Ulanovas...
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