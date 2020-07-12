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’a Kaunas vizesi çıktı

Litvanya şampiyonu, G.Saray’ın deneyimli koçuna talip oldu, başkan ’den onay çıktı

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Ertuğrul Erdoğan’a Kaunas vizesi çıktı
G.Saray yönetimi, adı Zalgiris Kaunas ile anılan basketbol takımının başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'a yeşil ışık yaktı. Sarı-kırmızılılar ile sözleşme uzatan Erdoğan ile Litvanya ekibi temas kurdu. Durumu başkan Mustafa Cengiz'e aktarıp, "Resmi teklif gelirse gitmeme izin verir misiniz?" diyen Erdoğan'a olumlu yanıt geldi. Başkan Cengiz'in "Çok beyefendi ve büyük hizmetleri de oldu. Önünü kesmeyiz. Bonservis de istemeyiz" dediği öğrenildi. Zalgiris'in Erdoğan'a G.Saray'dan aldığının iki katını teklif ettiği ve 1+1 ya da 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşüldüğü öğrenildi.

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Ertuğrul Erdoğan’a Kaunas vizesi çıktı
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