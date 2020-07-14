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'dan açıklaması!

Uzun süredir ile görüşme halinde olan Başantrenörü , sürecin uzamasından dolayı 'da kalacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:10 ABONE OL
Ertuğrul Erdoğan'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.

Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.

Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius'la yollar ayrılmış ve yeni koç arayışları başlamıştı. Ertuğrul Erdoğan, kulübün önemli başantrenör adaylarından biri oldu. Adı Fenerbahçe ile anılan Jasikevicius ise Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

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Ertuğrul Erdoğan'dan Galatasaray açıklaması!
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