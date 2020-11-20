Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oldu. Wizink Center'da oynanan mücadele Real Madrid'in 94-74 üstünlüğüyle sona erdi. EuroLeague'deki son 3 maçına İspanya deplasmanında çıkan Fenerbahçe Beko, Barcelona ve Baskonia maçlarının ardından Real Madrid'e de farklı mağlup oldu.
1. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12
İLK YARI SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36
3. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 72-51
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