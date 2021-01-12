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Başkanı 'ndan mesaj! "Görevimin başındayım..."

Başkanı , bazı internet sitelerinde çıkan haberlere yanıt verdi. İddialara yanıt veren Türkoğlu, görevinin başında olduğunu belirterek, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:44 Son Güncelleme: 12.1.2021 13:59 ABONE OL
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan mesaj! Görevimin başındayım...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında açıklama yaptı. Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum. Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan mesaj! "Görevimin başındayım..."
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