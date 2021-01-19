Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe deplasmanda farka gitti!

deplasmanda farka gitti!

dördüncü maçında , ’da karşılaştığı ekibi 'ı 99-70'lik skorla mağlup etti.

İHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 23:08 ABONE OL
Fenerbahçe deplasmanda farka gitti!

Kadınlar Euroleague B Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, Kralovka Arena'da karşılaştığı Çek ekibi ZVVZ USK Prag'ı 99-70'lik skorla mağlup etti.

Korona virüs salgını nedeniyle gidilen format değişikliği kapsamında ilk etabı Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanan Kadınlar Euroleague B Grubu'nda ikinci etap maçları Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ev sahipliğinde başladı. Sarı-lacivertliler ilk etap maçlarını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamlamıştı.
Fenerbahçe, B Grubu dördüncü maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile karşılaştı. İlk yarısını 32 sayı farkla 59-27 önde tamamladığı karşılaşmayı 99-70 kazanan sarı-lacivertliler, grubundaki üçüncü galibiyetine imza attı. Takımda süre alan tüm oyuncular skor katkısı sağladı. Kayla McBride kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri olurken, Alina Iagupova 23, Cecilia Zandalasini de 20 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe, B Grubu beşinci maçında 21 Ocak Perşembe günü oynanacak TSİ 18.00'de VBW Arka Gdynia ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan'ın karnı burnunda eşi Buse Varol kar görünce dayanamadı! Buse Varol doğuma günler kala böyle poz verdi...
Son dakika! Doktor odasında tacizci şoku: randevu alıp 9 saat yol geldi, yakalanınca da...
Son dakika haberler: Estetik olmak için geldi, cenazesi çıktı! Genç kadından acı haber...
Son dakika haberi: Yeni normalleşme takvimi ve atılacak adımlar belli oluyor! Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?
Enes Batur skandallara doymuyor! Enes Batur'un son paylaşımı sosyal medyayı ayaklandırdı!
Son dakika haber: Muharrem İnce'nin partisine katılacak vekiller belli oldu! Yalnızca CHP'li isimler değil, İYİ Partililer de var...
Romantizmde son nokta! Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin adını öyle bir yere yazdırdı ki...
SON DAKİKA | Aşılamanın başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Bu belirtileri gösterenler dikkat!
İrfan Can Kahveci'nin babasından son dakika Galatasaray açıklaması! "Küçükken Fenerbahçeliydi sonradan..."
Son dakika haberler: Koronavırüse karşı zafer göründü! 'Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe deplasmanda farka gitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA