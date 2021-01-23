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ligde namağlup ilerliyor!

'nin 18. haftasında , konuk ettiği 'u 95-75 yendi. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligde 18. maçından da galip ayrıldı. Başkent temsilcisi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

AA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 22:35 Son Güncelleme: 23.1.2021 22:44 ABONE OL
Anadolu Efes ligde namağlup ilerliyor!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 95-75 yendi.

Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla ligde 18. maçından da galip ayrıldı. Başkent temsilcisi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, ilk periyodu 30-18 üstün bitirdi.

OGM Ormanspor karşısında ikinci çeyrekte de etkili bir performans gösteren ev sahibi takım, devreyi 55-34 önde kapattı.

İkinci yarıda farkı bir ara 39 sayıya (80-41) çıkaran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 80-44 üstün tamamladığı maçtan 95-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Buğrahan Tuncer 22, Dzanan Musa ise 19 sayıyla oynadı.

OGM Ormanspor'da ise Yiğit Baran Sarıkaya 23, Kidd 14 sayı kaydetti.

Anadolu Efes: 95 - OGM Ormanspor: 75

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Mehmet Ozan Çakar

Anadolu Efes: Larkin 14, Buğrahan Tuncer 22, Anderson 6, Moerman 6, Dunston 1, Beaubois 5, Yiğitcan Saybir 7, Doğuş Balbay 2, Erten Gazi 5, Dzanan Musa 19, Sertaç Şanlı 8

OGM Ormanspor: Kidd 14, Efe Ergi Tırpancı 4, Kloof 10, Cevher Özer 7, Hagins 5, Holloway 5, İsmail Yiğit Yüceer, Mert Alemdar 7, Erol Can Çinko, Kadir Bayram, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran Sarıkaya 23

1. Periyot: 30-18

Devre: 55-34

3. Periyot: 80-44

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Anadolu Efes ligde namağlup ilerliyor!
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