Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko uzatmada Gaziantep'e yenildi!

uzatmada Gaziantep'e yenildi!

'nin 19. haftasında Empera Halı , normal süresi 86-86 tamamlanan maçta 'yu birinci uzatma bölümü sonunda 102-97 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

AA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 17:03 ABONE OL
Fenerbahçe Beko uzatmada Gaziantep'e yenildi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, normal süresi 86-86 tamamlanan maçta Fenerbahçe Beko'yu birinci uzatma bölümü sonunda 102-97 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde 9. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko: 97 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 102

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Perez 4, Guduric 10, Pierre 13, Eddie 8, Ahmet Düverioğlu 8, Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16, O'Quinn 9, Kenan Sipahi 7, Tarık Biberoviç

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 17, Jaiteh 15, Simpson 22, Hayes 20, Can Uğur Öğüt 12, İsmail Cem Ulusoy 14, Orhan Haciyeva 2, Muhammed Doğan Şenli, Metehan Akyel, Alp Karahan

1. Periyot: 20-28

Devre: 37-52

3. Periyot: 61-67

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkanlar: 39.21 Can Uğur Öğüt, 43.15 Jaiteh (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 41.16 Perez (Fenerbahçe Beko)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte normalleşme takvimi ile sokağa çıkma yasağı genelge detayları!
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: Yunanistan'ın 'Reis' takıntısı! Almanya'dan Yunanistan'a soğuk duş...
Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yle paylaşımı ilgi odağı oldu! 'Dayısının aslanı, anlat'
Son dakika haber: Sevim Kayhan ve kızı Melek Dağ'ın hayatını kaybettiği yangından bir dram çıktı! 3 ay önce...
Son dakika haberleri: PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
Bakan Koca SON DAKİKA açıkladı: İşte 30 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri ve tablodaki son durum
CHP'den son dakika açıklaması geldi: Ana muhalefeti İYİ Parti'ye verebiliriz!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Rizespor maçı için çarpıcı ifadeler: "Yazıklar olsun"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko uzatmada Gaziantep'e yenildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA