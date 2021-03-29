



TEKNİK EKİP VE KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Galatasaray'ın bu sezon beklentilerin çok altında kalmasının temel sebebi olarak ise teknik ekip ve kadro istikrarının sağlanamaması göze çarpıyor. Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde başlayan sarı-kırmızılı ekip, alınan kötü sonuçların ardından deneyimli başantrenör ile yollarını ayırmış ve yardımcısı Ömer Uğurata ile sezona devam etme kararı almıştı.

Ömer Uğurata'nın da performansından memnun kalmayan yönetim, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile Euroleague Şampiyonluğu yaşamış ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi yapmış olan Ekrem Memnun'u göreve getirdi. Ligi Memnun ile tamamlama kararı alan Galatasaray, bu sezon 3 farklı başantrenör ile mücadele etmiş oldu.



Öte yandan teknik ekip istikrarsızlığının yanında Galatasaray'da oyuncu kadrosunda da sezon içerisinde ciddi bir değişim meydana geldi. Sezona Daryl Macon, Alex Hamilton ve Johnathan Williams gibi isimlerle başlayan sarı-kırmızılar, sezon içerisinde bu oyuncularla çeşitli dönemlerde yollarını ayırdı. Bu oyuncuların yerine ise Assem Marei, Travis Trice, Amile Jefferson, Pierre Jackson ve Jordan Crawford kadroya katıldı. Sezona takımla başlayan ve yolların ayrılmadığı tek yabancı oyuncu ise bir dönem Anadolu Efes forması da giyen Brock Motum olarak göze çarpıyor.