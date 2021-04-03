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Giriş Tarihi: 3.4.2021 20:55 Son Güncelleme: 3.4.2021 21:01

'nda 22 pozitif vaka!

Beşiktaş Basketbol Takımı'nda 22 pozitif vaka!

'nda Kovid-19 vakaları giderek artıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, toplam 22 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Kovid-19 sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hafta başında, Beşiktaş Icrypex takımımızdan üç sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."

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Beşiktaş Basketbol Takımı'nda 22 pozitif vaka!
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