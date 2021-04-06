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Giriş Tarihi: 6.4.2021 19:22 Son Güncelleme: 6.4.2021 19:27

Kadın Basketbol takımında vaka sayısı 14'e yükseldi

Galatasaray Kadın Basketbol takımında vaka sayısı 14'e yükseldi

Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Kadın Basketbol takımında Kovid-19 vaka sayısının 14'e yükseldiği açıklandı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur.

Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray Kadın Basketbol takımında vaka sayısı 14'e yükseldi
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