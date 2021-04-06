Galatasaray Kadın Basketbol takımında vaka sayısı 14'e yükseldi

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına 5 Nisan Pazartesi ve 6 Nisan Salı günü yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda dört oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on yedi olmuştur.

Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."