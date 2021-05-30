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Giriş Tarihi: 30.5.2021 19:36 Son Güncelleme: 30.5.2021 19:36

maçı hangi kanalda, şifresiz mi? , nerede oynanacak?

Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 2021 EuroLeague final four Barcelona Anadolu Efes maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

final maçında temsilcisi ile parkede bira araya geliyor. 2020-2021 sezonunda son haftaya 3. sırada giren Anadolu Efes, ligin zirvesinde yer alan Barcelona ile final four mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Heyecanlı geçecek finali izlemek isteyen basketbolseverler , saat kaçta, nerede oynanacak, şifresiz mi? gibi sorular üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak edilen Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak, şifresiz mi? sorusu yanıtları ve maça ilişkin tüm detaylar.

Türkiye'nin THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerinden Anadolu Efes, final four mücadelesi finalinde İspanyol ekip Barcelona'yla karşılaşacak. Parkenin iki başarılı takımının kıyasıya mücadelesini seyretmek ve tarihi anlara ortak olmak isteyenler Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede oynanacak, şifresiz mi? gibi sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Turkish Airlines EuroLeague final four finali Barcelona Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı ve maçın diğer tüm detayları şöyle;



Turkish Airlines EuroLeague final four Barcelona – Anaolu Efes maçı 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 21:30'da başlayacak. Lanxess Arena'da, Köln Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.



BAKAN KASAPOĞLU'DAN, CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayımlanacağını duyurdu.



Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes'in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes." ifadelerine yer verdi.

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Barcelona Anadolu Efes maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 2021 EuroLeague final four Barcelona Anadolu Efes maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
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