Anadolu Efes 3 yıllık yatırımın karşılığını aldı

Takım sporlarında, 25 yıl önce Koraç Kupası'nı alarak, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını kazandıran lacivert-beyazlı takım, 2017-2018 sezonunda THY Avrupa Ligi'ni son sırada bitirdikten sonra yeni bir yapılanmaya gitti.

Anadolu Efes, tecrübeli başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki yapılanmayla kadrosuna, Türk vatandaşlığına da geçen ABD'li Shane Larkin ile James Anderson, Sırp Vasilije Micic, Fransız Rodrigue Beaubois ve Adrien Moerman, Alman Tibor Pleiss ve milli oyuncu Sertaç Şanlı gibi oyuncuları dahil etti.

Daha önce kadrosunda olan ABD'li Bryant Dunston, Hırvat Krunoslav Simon ile Doğuş Balbay'ı da takımda tutan Anadolu Efes, geçen sezon da ABD'li Chris Singleton'ı renklerine bağladı.

Lacivert-beyazlı takım istikrarlı kadrosuyla son üç sezonda Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı performansını kupayla taçlandırdı.