Anadolu Efes, bu sezon gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdırdı. Euroleague'de şampiyon olarak bu Avrupa'dan ülkemize kupa getirmeyi başaran Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Ligi'nde de Fenerbahçe'yi yenerek mutlu sona ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.
Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile teknik heyet ve basketbolcuları kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti | Video