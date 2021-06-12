Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti

Anadolu Efes, bu sezon gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdırdı. Euroleague'de şampiyon olarak bu Avrupa'dan ülkemize kupa getirmeyi başaran Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Ligi'nde de Fenerbahçe'yi yenerek mutlu sona ulaştı.