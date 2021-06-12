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Giriş Tarihi: 12.6.2021 17:45 Son Güncelleme: 12.6.2021 18:28

Başkan Erdoğan 'i kabul etti

Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti

, bu yıl hem 'de hem de 'nde şampiyonluk yaşayarak büyük bir başarıya imza attı. Başkan , Anadolu Efes'i Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

, bu sezon gösterdiği başarıyla adını tarihe yazdırdı. 'de şampiyon olarak bu Avrupa'dan ülkemize kupa getirmeyi başaran Anadolu Efes, 'nde de Fenerbahçe'yi yenerek mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanı , Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Efes Başantrenörü ile teknik heyet ve basketbolcuları kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı da yer aldı.

Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti | Video

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Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti
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