Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.