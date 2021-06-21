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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Helal olsun filenin Efeleri

Helal olsun filenin Efeleri

Finalde Ukrayna’yı 3-1 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, turnuvayı namağlup tamamlamayı başararak kupayı aldı

BELÇİKA'NIN ev sahipliği yaptığı 'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Ukrayna'yı 3-1 devirerek üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu. Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Filenin Efeleri, rakiplerine yalnızca 5 set imkânı verdi. Finalde Ukrayna ile karşılaşan Millilerimiz, oyunun hakimiydi. İlk sette 25-11 galip gelen 'in talebeleri, ikinci seti de 25-20'lik üstünlükle kapattı. Sonraki seti 25-18 kaybeden Türkiye, son oyunu 25-21 alarak Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Ay-Yıldızlılar'da 23 sayıyla en skorer isim olurken; 16, 9, Bedirhan Bülbül 6, Murat Yenipazar ve Oğuzhan Karasu 4'er, Efe Mandıracı 2, Ahmet Tümer ve Arda Bostan 1'er sayıyla katkı sağladı. Milli oyuncumuz Lagumdzija; 175 sayı, 23 ace üreterek turnuvanın MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİLER'İ KUTLADI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Efeleri'nin bu başarısının ardından Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum."

PERİLER VEDA ETTI
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti. Periler ilk periyodu 15-16, devreyi 31-41, 3. periyodu da 45-51 geride kapattı. Hollingsworth 16 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu ancak bu yenilgiyi önleyemedi. Periler, Slovenya'ya 72-47, Bosna Hersek'e de 64-54 kaybetmişti.

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Helal olsun filenin Efeleri
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