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Giriş Tarihi: 22.6.2021

‘Her babayiğidin harcı değil’

‘Her babayiğidin harcı değil’
'nde üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan yurda döndü. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çiçek ve tezahüratlarla karşılanan Milliler'in antrenörü , "20 yaş ortalamasıyla namağlup şampiyon olduk. 10 oyuncu ilk kez A Milli Takım forması giydi. Tabii futbol maçı olsa her taraf yazar. Bizi karşıladınız, sağ olun. Ancak bu çocukların hakkını verin. 20 yaş ortalamalı ve 10 oyuncunun ilk kez milli formayı giydiği turnuvada namağlup şampiyon olmak her babayiğidin harcı değil" dedi.

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‘Her babayiğidin harcı değil’
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