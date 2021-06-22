CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çiçek ve tezahüratlarla karşılanan Milliler'in antrenörü Nedim Özbey, "20 yaş ortalamasıyla namağlup şampiyon olduk. 10oyuncu ilk kez A Milli Takımforması giydi. Tabii futbol maçı olsa her taraf yazar. Bizi karşıladınız, sağ olun. Ancak bu çocukların hakkını verin. 20 yaş ortalamalı ve 10 oyuncunun ilk kez milli formayı giydiği turnuvada namağlup şampiyon olmak her babayiğidin harcı değil" dedi.