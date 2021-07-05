Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:28

A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü

AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Yunanistan'a yenilen ve olimpiyat vizesi alamayan A Milli Erkek Basketbol Takımımız Türkiye'ye döndü.

Kanada'nın Victoria kentinde düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Yunanistan'a yenilerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edemeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.

Milli takım kafilesini taşıyan ve Kanada'nın Toronto kentinden kalkan Türk Hava Yolları (THY)'ye ait tarifeli uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri ve işlemleri tamamlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı kafilesi, açıklama yapmadan alandan ayrılırken, oyuncuların üzüntülü oldukları gözlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Memur ve emekli maaşı zammı tablosu belli oldu! 2021 Enflasyon oranı ile SSK ve Bağkur Temmuz ayı memur emekli maaşı zammı ne kadar ve kaç lira oldu?
Son dakika haberi | Enflasyon belli oldu! Memur ve emekli maaşlarında 2021 zammı oranı açıklandı!
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı! 3-4 transfer, Szalai, Mesut ve İrfan Can...
Milyonlarca emekli ve memurun temmuz zammı enflasyon sonrası açıklandı: 2021 Engelli, evde bakım, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı ne kadar oldu?
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın transfer listesi belli oldu! Eski öğrencisini de getirecek...
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Koca avcısı! "Bu nasıl kardeş nasıl bir anne yarısı"
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan büyük ters köşe! Kimse bunu beklemiyordu
Temmuz ayı emekli ve memur zammı belli oluyor! 2021 emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç lira ve ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberler: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok ifşalar!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Erkek Basketbol Takımı yurda döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA