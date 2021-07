Bakan Kasapoğlu sordu, Ergin Ataman cevapladı: Sırrım; Adanmışlık cesaret ve vizyon

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Anadolu Efes 'i THY EuroLeague şampiyonu yapan başantrenör Ergin Ataman ile Kemer Country Golf Clup 'ta bir araya geldi. Kasapoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ataman, başarısının sırrını şöyle açıkladı: "Anahtar kelimelerve... Kendini kısıtlamamak, kendinden daha önde olanları izleyip, onları yakalayıp geçmeye çalışmak. Örneğin; Türkiye'ye Zeljko Obradovic geldi.İlk başlarda kaybediyordum, sonra yenmeye başladım. Benim takımım şampiyon olmaya başladı. Amerika 'ya gittim, San Antonio Spurs 'te'in yanında 2-3 ay kaldım. Ne yapıyorlar diye izledim.İnsan hangi konumda olursa olsun her meslekte başarılı insanları kendine rol model almalı. Ondan sonra kendi üzerine koymalı. Hiçbir zaman o kompleks içine girmemeli."BAZEN gençlerimiz ümitsizliğe düşüyorlar. İşte biz başaramayız, yapamayız. Hayır, böyle bir şey yok. Önce bir kere iyi bir eğitim almaları lazım. Sonra da hedeflerini hep yukarıya doğru tutup inançla çalışacaklar. Lokal kalmayacaklar. Bu çok önemli. Ondan sonra işte başarıyoruz. Bu işte Türk, Alman, İtalyan, Amerikalı diye bir kavram yok. Şans da bazen insana lazım ama şansı hak ediyorsan yanında olur.BASKETBOLLA ilgili gençlik hayallerimin tamamını gerçekleştirmiş bir hoca olarak şimdi artık önümde de bir NBA'de hocalık hayali var. Bu benim için yeni bir meydan okuma. Benim hayatım hep böyle meydan okumalar ile geçti. Avrupa şampiyonu olabilir misin? Evet olurum. Yabancı bir takımda olabilir misin? Evet, olurum. Peki EuroLeague'i alamadın bugüne kadar; onu da aldım. Avrupa'da kupa almış hiçbir Avrupalı koç NBA'de başantrenör olamamış. Peki, bu da benim için bir meydan okuma.Yaz, kesinlikle yaz. Bir kere stres yok.Maç stresi yok ve ben denizi çok seviyorum, yüzmeyi çok seviyorum. Yazın transfer dönemi biter bitmez kendimi hemen denize, sahile atıyorum. Onun için kesinlikle yaz diyorum.Çocukluğum İtalya'da geçti. Uzun süre yaşadım, pizza diyorum.Hoca olarak. Oyuncu olarak bu zevki tadamadım çünkü ama hoca olarak tattım.O sorumluluk, o hep birlikte kazanan grubun lideri olmak bana göre çok güzel.Tabii ki oyuncularım için de çok güzeldir ama ben hiçbir zaman profesyonel olarak oynamadım oyunu. Onu artık kazanan oyuncularımıza sormak lazım.Vatanım, bayrak. Ben vatanımı çok seven bir insanım. Herkes Paris der, Barcelona der, New York der... Hepsinde bulundum.1 hafta 2 hafta sonra hep ülkeme dönmeyi özledim. Bana göre Türkiye dünyanın en güzel ülkesi.Daha sosyal olmayı isterdim. İçine kapanık bir çocukmuşum. Biraz daha böyle futbol oynamak, basketbol oynamak biraz daha fazla oyun oynamak isterdim.Bakan olmak isterdim. Ben orada siz burada olurdunuz. Gençlik yıllarımda büyükelçi olmayı çok istiyordum. Hatta ilk tercihim Siyasal Bilgiler Fakültesi idi ama işletmeyi kazandım. O da şundan dolayı; çocukluğum İtalya'da geçti. O milliyetçi duygu ile hep böyle konsolos, büyükelçi gibi Türkiye'yi temsil eden olmak istiyordum.Kısmet sporda temsil etmekmiş.1 EuroLeague (2021-Anadolu Efes) 1 EuroCup (2016-Galatasaray) 1 EuroChallenge Kupası (2012-Beşiktaş) 1 Saporta Kupası (2002-Montepaschi Siena)