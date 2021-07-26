Rüya Takım 17 yıl sonra yıkıldı

Basketbolun 'Rüya Takımı' olan ABD, olimpiyatlara yenilgiyle başladı. A Grubu'nda Fransa karşısına çıkan Gregg Popovich'in öğrencileri, 83-76 mağlup oldu. ABD adına en skorer isim18 sayı ile Jrue Holiday olurken, Fransa'da iseEvan Fournier 28 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve1 asisti ile maça damgasını vurdu. 2008 Pekin, 2012 Londra ile 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olan ve toplam 24 maçı da kazanan ABD'ninserisi 17 yıl sonra bitti. Rüya Takım, olimpiyatlarda son yenilgisini 2004'te Atina'da almıştı.