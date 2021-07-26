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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Rüya Takım 17 yıl sonra yıkıldı

Rüya Takım 17 yıl sonra yıkıldı
Basketbolun 'Rüya Takımı' olan ABD, olimpiyatlara yenilgiyle başladı. A Grubu'nda Fransa karşısına çıkan Gregg Popovich'in öğrencileri, 83-76 mağlup oldu. ABD adına en skorer isim 18 sayı ile Jrue Holiday olurken, Fransa'da ise Evan Fournier 28 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve 1 asisti ile maça damgasını vurdu. 2008 Pekin, 2012 Londra ile 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu olan ve toplam 24 maçı da kazanan ABD'nin serisi 17 yıl sonra bitti. Rüya Takım, olimpiyatlarda son yenilgisini 2004'te Atina'da almıştı.

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Rüya Takım 17 yıl sonra yıkıldı
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