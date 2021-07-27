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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Doncic rekora koştu, Slovenler tango yaptı

Doncic rekora koştu, Slovenler tango yaptı

Mavericks’in yıldızı Luka Doncic 48 sayısı ile Arjantin’i yıktı, yıldız oyuncu olimpiyat tarihinin en çok sayı atan 2. oyuncusu oldu

Erkekler basketbolda Slovenya, Arjantin'i Luka Doncic'in tarihi performansı ile devirdi: 118-100. NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Doncic, Arjantin karşısında 48 sayı, 11 ribaunt, 5 asist ile oynadığı maçta 49 verimlilik puanına ulaştı. Doncic, olimpiyatlarda en çok sayı atan 2. isim olan Avustralyalı Palubinskas'ı (1976-Montreal) yakaladı. En skorer oyuncu unvanı ise 1988 Seul'de İspanya potasına 55 sayı bırakan Brezilyalı efsane Oscar Schmidt'e ait.

ZİRVE JAPONYA'NIN
OLİMPIYATLARDA 3 gün geride kalırken madalya sıralamasında Japonya zirvede. 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz ile toplam 13 madalya alan Japonya'yı ABD takipte. 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz alan ABD'nin peşin - de de 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya ile Çin Halk Cumhuriyeti var. 2 bronzu bulunan Türkiye ise 42. sırada kendine yer buldu.

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Doncic rekora koştu, Slovenler tango yaptı
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