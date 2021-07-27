Doncic rekora koştu, Slovenler tango yaptı

Mavericks’in yıldızı Luka Doncic 48 sayısı ile Arjantin’i yıktı, yıldız oyuncu olimpiyat tarihinin en çok sayı atan 2. oyuncusu oldu
Erkekler basketbolda Slovenya, Arjantin'i Luka Doncic'in tarihi performansı ile devirdi: 118-100. NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Doncic, Arjantin karşısında 48 sayı, 11 ribaunt, 5asist ile oynadığı maçta 49 verimlilik puanına ulaştı. Doncic, olimpiyatlarda en çok sayı atan 2. isim olan Avustralyalı Palubinskas'ı (1976-Montreal) yakaladı. En skorer oyuncu unvanıise 1988 Seul'de İspanyapotasına 55 sayı bırakanBrezilyalı efsane OscarSchmidt'e ait.
ZİRVE JAPONYA'NIN OLİMPIYATLARDA 3 gün geride kalırken madalya sıralamasında Japonya zirvede. 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz ile toplam 13 madalya alan Japonya'yı ABD takipte. 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz alan ABD'nin peşin - de de 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya ile Çin Halk Cumhuriyeti var. 2 bronzubulunan Türkiye ise 42.sırada kendine yer buldu.