Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek
Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:07

Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek

DHA

TOFAŞ, takımın pota altındaki mücadeleci ismi Jeremy Simmons ile birlikteliğine 2021-2022 sezonunda da devam edecek.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Mavi Yeşilliler, 2020-2021 sezonu öncesinde takıma dahil olan ve geçtiğimiz yılda pota altındaki mücadeleci oyunu, ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeni sezonda da yola devam edecek.

Jeremy Simmons, ING Basketbol Süper Ligi'nde süre aldığı 32 maçta 9.8 sayı-4.4 ribaund-0.9 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 9 sayı-5.8 ribaund-1.5 asist ortalamalarını sergilemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Antalya Manavgat Orman yangını son durum! Osmaniye, Manavgat, Marmaris yangınları neden çıktı? Orman yangınları söndürüldü mü?
Sofi Nurettin uydudan izlendi kuryesiyle imha edildi
SON DAKİKA | Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: İşte 7 kişinin katili Mehmet Altun! Eşinin telefonundan çıktı...
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Son dakika: Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Sörloth ne Muriqi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Çok zengin bir babanın kızı diye evlendim’
Son dakika: Galatasaray transferde dur durak bilmiyor! Fatih Terim üzerlerini çizdi Gedson, Halil ve Morutan…
Son dakika: İşte Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinin perde arkası! Sergen Yalçın haberi duyunca...
SON DAKİKA: O penaltıdan sonra Morutan inadı kırıldı imza için İstanbul'a geliyor! Terim iki ismin biletini kesti...
Son dakika: Konya'daki korkunç katliamın görüntülerine sabah.com.tr ulaştı! İşte saniye saniye dehşet anı ve o saldırgan...
ARKADAŞINA GÖNDER
Jeremy Simmons, TOFAŞ'ta forma giymeye devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA