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Giriş Tarihi: 16.9.2021

K.Makedonya’da Kiğılı rüzgârı!

Türkiye'nin erkek giyim markalarından Kiğılı, önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kiğılı, Kuzey Makedonya Basketbol Milli Takımı ve Olimpiyat Komitesi'nin giyim sponsoru oldu. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem iş birliğinin önemini vurgularken, şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca ülkemizde değil global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve Balkan ülkelerine çok önem veriyoruz. Makedonya ile hem kültürel hem de coğrafi yakınlığımız büyük bir avantaj. Makedonya'nın yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya'da yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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K.Makedonya’da Kiğılı rüzgârı!
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