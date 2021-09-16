K.Makedonya’da Kiğılı rüzgârı!

Türkiye'nin erkek giyim markalarından Kiğılı, önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kiğılı, Kuzey MakedonyaBasketbol Milli Takımı veOlimpiyat Komitesi'nin giyimsponsoru oldu. Kiğılı Ceo'su Hilal Suerdem iş birliğinin önemini vurgularken, şu ifadeleri kullandı: "Yalnızca ülkemizde değil global alanda da çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve Balkan ülkelerine çok önem veriyoruz. Makedonya ile hem kültürel hem de coğrafi yakınlığımız büyük bir avantaj. Makedonya'nın yanısıra Arnavutluk, Bulgaristan,Sırbistan ve Romanya'da yatırımlarımızadevam edeceğiz."