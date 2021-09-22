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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Federasyon başkanlığına son aday Erman Kunter

Federasyon başkanlığına son aday Erman Kunter
A Milli Erkek Basketbol Takımı eski başantrenörlerinden Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak istediğini belirten Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 2016'dan bu yana Hidayet Türkoğlu'nun başkanlık görevini yürüttüğü TBF'nin olağan seçimli genel kurulunun 5 Kasım'da gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce Harun Erdenay ve mevcut başkan Hidayet Türkoğlu da adaylığını açıklamıştı.

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Federasyon başkanlığına son aday Erman Kunter
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