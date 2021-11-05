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Giriş Tarihi: 5.11.2021 23:25 Son Güncelleme: 5.11.2021 23:25

Anadolu Efes sahasında Zenit'e kaybetti!

AA
Anadolu Efes sahasında Zenit’e kaybetti!

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Zenit ise 5. galibiyetini elde etti.

İki takımın da boyalı alandan ve pota altından sayılar bulduğu karşılaşmanın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Pleiss'ın kazandırdığı basketlerle skor üreten Anadolu Efes'e dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zenit, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda organize olmakta zorlanan ve üst üste top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında farkı açan Zenit, Kuzminskas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Anadolu Efes'e büyük üstünlük kurduğu bu periyotta dış atışlardan 5 isabet sağlayan Zenit, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da etkili performansını sürdüren Zenit, oyunun kontrolünü kaybeden ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında Frankamp ve Ponitka'nın peş peşe bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 26'ya kadar çıkardı: 40-66. Rus ekibi, final çeyreğine 73-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Bryant'ın hücumda verdiği 20 sayılık katkıyla farkı 9 sayıya (79-88) kadar indirmesine rağmen karşılaşmadan 90-79 mağlup ayrıldı.

ANADOLU EFES: 79 - ZENİT: 90

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Anadolu Efes: Beaubois 11, Micic 6, Simon 6, Moerman 10, Petrusev 9, Larkin 14, Singleton, Bryant 10, Pleiss 13, Erten Gazi

Zenit: Frankamp 18, Loyd 7, Ponitka 7, Mickey 10, Gudaitis 2, Zakharov 6, Baron 10, Kuzminskas 15, Zubkov 8, Poythress 7

1. Periyot: 20-22

Devre: 33-47

3. Periyot: 51-73

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Anadolu Efes sahasında Zenit'e kaybetti!
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