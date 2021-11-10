Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Milwaukee Bucks, Philadelphia'yı devirdi! Furkan'dan 5 sayılık katkı
Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:00

Milwaukee Bucks, Philadelphia'yı devirdi! Furkan'dan 5 sayılık katkı

AA
Milwaukee Bucks, Philadelphia’yı devirdi! Furkan’dan 5 sayılık katkı

NBA'de Milwaukee Bucks ile Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Müsabakadan 118-109 galip ayrılan son şampiyon Bucks, rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, Philadelphia'ya 5 sayılık katkı sağladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Furkan Korkmaz'ın 5 sayılık katkı yaptığı Philadelphia 76ers'ı 118-109 yendi.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Lige kötü başlayan geçen sezonun şampiyonu Bucks, 76ers deplasmanından galip ayrıldı. Maç öncesi Doğu Konferansı lideri olan 76ers, 4. sıraya geriledi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 16 ribaunt, Bobby Portis de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Grayson Allen ise 25 sayı kaydetti.

Joel Embiid'in yokluğunda art arda 2. mağlubiyetini alan 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, 5 ribaunt, Shake Milton 20 sayı, 6 asist ve Andre Drummond 17 sayı, 20 ribauntla oynadı.

Bir haftadır yükselen bir form grafiği bulunan Furkan Korkmaz, kariyerinin en kötü şut performanslarından birini sergiledi. 18'de 2 isabetle 5 sayıda kalan Furkan ayrıca 5 ribaunt ve 5 asist üretti.

CLİPPERS'TAN ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

İlk 5 maçının 4'ünü kaybeden Los Angeles Clippers, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 117-109 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Clippers'ı galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan Paul George, 23 sayı, 6 asist üreten Reggie Jackson ve 22 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Nicolas Batum taşıdı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Norman Powell 23 sayı ve Jusuf Nurkic 15 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Diğer mücadelede ise Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Utah Jazz, evinde oynadığı Atlanta Hawks maçını 110-98 kazandı. Hawks peş peşe 5. yenilgisini yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021! M.Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne özel en anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Sözleşmesindeki o kritik madde ortaya çıktı! Fenerbahçe'de en büyük aday Farioli...
Son dakika | 2022 asgari ücret için yeni düzenleme: Hükümet çalışma başlattı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
EYT son dakika gelişmeleri: 2021 EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak ve yasa kimleri kapsıyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milwaukee Bucks, Philadelphia'yı devirdi! Furkan'dan 5 sayılık katkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA