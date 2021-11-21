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Giriş Tarihi: 22.11.2021 00:21 Son Güncelleme: 22.11.2021 00:21

Fenerbahçe'den bir derbi galibiyeti de potada! Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'ı yendi

AA
Fenerbahçe’den bir derbi galibiyeti de potada! Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex’ı yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 82-74 yendi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 82-74 yendi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: 74 - FENERBAHÇE BEKO: 82

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş Icrypex: Jefferson 17, Bluiett 17, Lawson 2, Bone 21, Reaves, Furkan Haltalı 2, Egehan Arna 11, Mehmet Yağmur 4

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 18, Henry 10, Shayok 2, Polonara 14, Vesely 9, Ahmet Düverioğlu 4, Metecan Birsen 4, Guduric 15, İsmet Akpınar 3, Şehmus Hazer 3

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 54-59

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Fenerbahçe'den bir derbi galibiyeti de potada! Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'ı yendi
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