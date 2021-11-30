Jonas Valanciunas kariyer rekoru kırdı New Orleans Pelicans kazandı

TÜRK OYUNCULAR SAHAYA ÇIKTI

Philadelphia Sixers, Seth Curry'nin 24 sayı, Tobias Harris'in 17 sayı ve 9 ribaunt, Joel Embiid'in 16 sayı ve 13 ribauntluk performanslarının yardımıyla konuk ettiği Orlando Magic'i 101-96 yendi.

Bu sezon 11. kez kazanan Sixers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, 16 dakika süre aldığı maçı 2 sayı, 3 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla tamamladı.

Houston Rockets ise ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 102-89 yendi. Ev sahibi ekipte forma giyen Alperen Şengün, 17 dakikada 4'er sayı ve ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Denver Nuggets'ın, deplasmanda Miami Heat'i 120-111'lik skorla geçtiği maçta, konuk ekipte 1 dakika 40 saniye süre alabilen Ömer Faruk Yurtseven ise 2 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 101-96

Miami Heat-Denver Nuggets: 111-120

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 100-98

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 102-89

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 133-119

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 116-99

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 96-114

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 129-107

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 104-123