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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Aslan, kartal’ı avladı

Aslan, kartal’ı avladı
ING Basketbol Süper Ligi'nde dün derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray Nef, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 90-73 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. İlk çeyreği siyah-beyazlılar 21-20 önde geçerken soyunma odasına 46-36 Aslan galip gitti. Son çeyreğe geçilirken de 59-57 G.Saray üstünlüğü vardı. Parkeden 90-73'lük skorla ayrılan sarı-kırmızılılarda Dee Bost 24 sayı attı. Beşiktaş'ta da Rondae Hollis-Jefferson 24 sayıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Anadolu Efes: 82-92, Darüşşafaka-Bursa: 79-75, F.Bahçe Beko-Pınar Karşıyaka: 91-69.

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Aslan, kartal’ı avladı
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