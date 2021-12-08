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Giriş Tarihi: 8.12.2021 13:06

Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında

İHA
Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında yarın (9 Aralık) deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes yarın TSİ 21.45'te deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Ligde Anadolu Efes 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve averajla 10. sırada bulunuyor. Münih de 6 galibiyet, 7 mağlubiyet sonucu 11. sırada yer alıyor. Efes ligde son olarak Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona ile karşılaştı ve uzatmalara giden mücadeleden 95-93'lük skorla mağlup ayrıldı.



7. RANDEVU
Bayern Münih ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 4 kez parkeden galip ayrılırken, 2 kez de Münih kazanmayı başardı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakayı Alman ekibi 74-71 ve 80-79'luk skorlarla kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes 83.1 sayı, 33.1 ribaund ve 16.9 asist ortalamalarıyla, Bayern Münih ise 74.4 sayı, 30.0 ribaund ve 13.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Efes'te Vasilije Micic 16.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Münih'te ise Darrun Hilliard 15.8 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında
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