Gaziantep’te Bursaspor kazandı

ING Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 75-67 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 6'ncı mağlubiyetini alırken Bursaspor ise 7'nci galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekipte QJ Peterson 22, Alpha Kaba ise 18 sayıyla mücadele etti.

Deplasman ekibinde ise Needham 14, Brown 13 sayı kaydetti.



SALON: Karataş Şahinbey



HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Serhat Büker



GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 22, Leon Harun 2, Doyle 8, Luther 4, Kaba 18, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Haciyeva 6, Alp Karahan 2, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar



FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Needham 14, Freeman 7, Onuralp Bitim 9, Dudzinski 11, Akif Egemen Güven 8, Hayes 4, Brown 13, Ömer Utku Al 5, Ayberk Olmaz 4



1'İNCİ PERİYOT: 10-17



İLK YARI: 30-47



3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63

