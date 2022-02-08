Fenerbahçe Beko, lideri Real Madrid’i 15 sayı farkla devirdi!

THY Avrupa Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 66-51 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı. Rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise son 10 maçta 9. kez kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Sergio Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 4. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 17-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Beko, son 6 dakika 9 saniye sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında ilk periyodu 19-8 önde tamamladı.