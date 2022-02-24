Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye – Yunanistan maçı öncesi açıklama! Ertuğrul Erdoğan “İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz"
Giriş Tarihi: 24.2.2022 12:38 Son Güncelleme: 24.2.2022 12:49

Türkiye – Yunanistan maçı öncesi açıklama! Ertuğrul Erdoğan “İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz"

DHA
Türkiye – Yunanistan maçı öncesi açıklama! Ertuğrul Erdoğan “İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erdoğan, yarın Yunanistan’la oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Önemli olan ne kadar çabuk adapte olduğunuz, ne kadar çabuk enerji ortaya koyabildiğiniz. İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz" dedi.

2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 3'üncü maçında yarın Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Ertuğrul Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

FIBA ve EuroLeague arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Erdoğan, "Herkes için öyle. Hem EuroLeague oyuncuları için hem antrenör için. Çünkü çok kısa bir sürede çok önemli maçlara hazırlık yapıyoruz. Rakibimiz için de öyle tabii ki. Benim gördüğüm, burada çok güzel bir uyum var burada. İnşallah oyuncular da bir an önce adapte olur. Çok önemli bir maça çıkacağız Atina'da, sonrasında İstanbul'da bir maç daha oynayacağız. Burada önemli olan ne kadar çabuk adapte olduğunuz, ne kadar çabuk enerji ortaya koyabildiğiniz. İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"ORHUN ENE BÖYLE BİR TEKLİF YAPINCA KOŞARAK GELDİM"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre ara vermesinin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Biraz daha seçici davranmaya çalıştım. Basketbola yönelik yaptığım birçok seyahat oldu. Buradan sağ olsun Orhun (Ene) böyle bir teklif yapınca ben de seve seve, koşarak geldim. Çok sevdiğim bir ortam, alışık olduğum bir yer. Kendimi evimde gibi hissediyorum" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı başladı! Putin emri verdi patlama sesleri arka arkaya geldi! Donbas'a askeri operasyon
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA: Ukrayna'dan yeni açıklama: 50 Rusya askerini öldürdük! 6 uçak ve 4 tankı vurduk!
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında korkunç iddia: Kırım üzerinden girdiler, yüzlerce ölü var
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı başladı! Dünyadan tepkiler peş peşe geldi: Dehşete düştük...
Gaye Dümen ‘Miras için büyük tezgah dönüyor’ Haydar Dümen’in herkesten gizlediği üç çocuğu ortaya çıktı!
SON DAKİKA! Rusya Ukrayna savaşı alarma geçirdi: "İkinci dünya savaşından bu yana..."
Son dakika: Putin'in işgal emri sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama
Son dakika: Donbas'ta tansiyon yükseliyor: Yüzlerce Rus askeri aracı böyle ilerledi!
Meral Akşener'den kriz çıkartacak sözler: 'İYİ Parti olmasaydı...' diyerek CHP'ye mesaj verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye – Yunanistan maçı öncesi açıklama! Ertuğrul Erdoğan “İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA