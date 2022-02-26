Tornike Shengelia, Rusya’yı protesto etmek için CSKA Moskova’dan ayrıldı

HAFTANIN MVP'Sİ MICIC

Bu arada Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 8. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

2020-2021 normal sezonunun MVP'si Micic, Anadolu Efes'in sahasında 109-77 kazandığı Maccabi Playtika maçında 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.