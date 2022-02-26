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Giriş Tarihi: 26.2.2022 15:26 Son Güncelleme: 26.2.2022 15:32

Tornike Shengelia, Rusya'yı protesto etmek için CSKA Moskova'dan ayrıldı

AA
Tornike Shengelia, Rusya’yı protesto etmek için CSKA Moskova’dan ayrıldı

Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'yı protesto etmek amacıyla takımı CSKA Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

Shengelia, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla ayrılma kararı aldım. Rus ordusunun takımı CSKA Moskova'da oynamaya devam etmemin mümkün olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle İspanya'ya dönmesi beklenen 30 yaşındaki Shengelia, Facebook'taki profil fotoğrafına Ukrayna bayrağı koyarak "Ukrayna için dua ediyorum, güçlü kalın" paylaşımını yaptı.

Forvet pozisyonunda görev yapan Shengelia, 2020'de İspanya'nın Baskonia takımından CSKA Moskova'ya transfer olarak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova formasıyla 12,7 sayı, 4,7 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

HAFTANIN MVP'Sİ MICIC
Bu arada Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 8. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

2020-2021 normal sezonunun MVP'si Micic, Anadolu Efes'in sahasında 109-77 kazandığı Maccabi Playtika maçında 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

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Tornike Shengelia, Rusya'yı protesto etmek için CSKA Moskova'dan ayrıldı
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