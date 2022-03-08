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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:24 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:42

NBA’de rekor gecesi! Spurs Başantrenörü Popovich kendini egale etti…

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NBA’de rekor gecesi! Spurs Başantrenörü Popovich kendini egale etti…

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) gece oynanan 8 maçla devam etti. San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, 117-110’luk Lakers zaferi sonrası normal sezonda 1335’inci galibiyet sayısına ulaşarak NBA rekorunu egale etmeyi başardı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Spurs, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ı yenerek 4 maç sonra kazandı.

Spurs'ü 1996'dan bu yana çalıştıran Popovich, kariyerinin 1335'inci normal sezon galibiyetini elde ederek Don Nelson'a ait NBA rekoruna ortak oldu.

Ev sahibi Spurs'ü galibiyete, 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 3 top çalmayla oynayan Dejounte Murray taşıdı. Lakers'ta Talen Horton-Tucker 18, Carmelo Anthony, Russell Westbrook ve Malik Monk 17'şer sayı attı.

ALPEREN'DEN, DOĞU KONFERANSI LİDERİ HEAT'E KARŞI 13 SAYI

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Miami Heat, sahasında Batı Konferansı'nın sonuncusu Houston Rockets'ı 123-106 mağlup etti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Heat'te Tyler Herro 31 sayı, Jimmy Butler 21 sayı, 7 ribaunt ve sakatlığı yüzünden yaklaşık bir yıldır parkeden uzak kalan all-star oyuncu Victor Oladipo 11 sayı üretti. Ömer Faruk Yurtseven, sahada kaldığı 3 dakikada skora katkı sağlayamadı.

Rockets cephesinde Kevin Porter 22, Jalen Green 20 sayı kaydetti. Sahaya ilk 5'te çıkan Alperen Şengün ise 13 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

WARRİORS'IN MAĞLUBİYET SERİSİ 5 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Batı Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede Denver Nuggets, seyircisi önünde oynadığı Golden State Warriors maçını 131-124 kazanarak rakibine peş peşe 5. mağlubiyetini yaşattı.

Son 10 maçında 9. galibiyetini alan Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 32 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Warriors'ta Jordan Poole'un 32 sayı, 7 asist ve Moses Moody'nin 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 121-106

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 113-110 (uzatmada)

Miami Heat-Houston Rockets: 123-106

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 124-81

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 117-110

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103

Denver Nuggets-Golden State Warriors: 131-124

Sacramento Kings-New York Knicks: 115-131

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NBA’de rekor gecesi! Spurs Başantrenörü Popovich kendini egale etti…
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