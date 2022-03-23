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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Anadolu Efes’ten muhteşem dönüş

Anadolu Efes’ten muhteşem dönüş
Euroleague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i harika bir geri dönüşe imza atarak 93-90 devirdi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçta İspanyol ekibi Gabriel ve Yabusele ile Efes'i baskı altına aldı. İlk iki seti rakibine kaptıran lacivert-beyazlılar, üçüncü periyotta dengeyi sağladı. Son çeyrekte oyuna ve Real Madrid'e üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, 10 sayı geriye düşmesine rağmen maçı 93-90 kazanarak 16. galibiyetini elde etti. Temsilcimiz adına Micic (29) ve Moerman (18) karşılaşmanın en skorerleri oldu.

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Anadolu Efes’ten muhteşem dönüş
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