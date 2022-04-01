Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri FIBA, Batı Asya Süper Ligi'ni duyurdu
Giriş Tarihi: 1.4.2022 13:22

FIBA, Batı Asya Süper Ligi'ni duyurdu

AA
FIBA, Batı Asya Süper Ligi’ni duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Batı Asya, Körfez, Hindistan ve Kazakistan kulüpleri için yeni bir kıtasal lig olan Batı Asya Süper Ligi'nin (WASL) kurulduğunu duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, lig sezonunda yedi ay boyunca 96 maç oynanacak ve Asya'nın batı bölgesindeki 12 ülkenin yerel ligleriyle paralel olarak yürütülecek. Kazakistan ve Hindistan'ın şampiyon takımları, Süper Lig'e final aşamasından katılacak.

Batı Asya Süper Ligi'nde ilk sezonun, Kasım 2022'de başlaması planlanıyor. Batı Asya bölgesindeki en iyi sekiz takım, alt bölge şampiyonluğu için iç saha ve deplasman maçları oynayacak. Körfez bölgesindeki en iyi sekiz takım ise Körfez alt bölgesi unvanı için aynı formatta maç yapacak.

Bu iki alt bölge şampiyonasından ilk üç takım, Batı Asya Süper Ligi Finalleri'nde mücadele etmek için Hindistan ve Kazakistan'ın şampiyon takımlarına katılacak ve finale çıkan iki ekip, FIBA Asya Şampiyonlar Kupası'na bilet kazanacak.

FIBA Asya Şampiyonlar Kupası kazananı, daha sonra FIBA'nın küresel sahnedeki en önemli kulüp turnuvası olan bir sonraki FIBA Kıtalar Arası Kupa'da kıtayı temsil edecek.

Ligin Asya'da basketbolun gelişmesine yardımcı olacağını kaydeden FIBA Asya Direktörü Hagop Khajirian, "Batı Asya Süper Ligi'ni başlatmak, özellikle uluslararası kulüp müsabakalarını şekillendiren FIBA'nın 2019-2027 stratejisiyle uyumludur. Lig, kıtanın üst düzey kulüp turnuvası FIBA Asya Şampiyonlar Kupası'na giden yolu zenginleştirecek ve WASL, yalnızca bölgedeki kulüpler için değil, aynı zamanda oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri için kesinlikle olağanüstü ve benzersiz bir basketbol platformu sağlayacak." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler
Son buluşma taciz dehşeti! Manken Dilara Kurşun mahkemede Tufan Kılıç’la yüzleşti yaşadığı dehşeti anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
FIBA, Batı Asya Süper Ligi'ni duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA