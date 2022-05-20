Sihirli ellerin destanı

THY Avrupa Ligi 2022 Final Four'da şampiyon Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Belgrad'da oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan maçı lacivert-beyazlılar 77-74 kazanıpVasilije Micic, son saniye üçlüğü ile mucizevi bir galibiyete imza attı. İlk çeyrek 21-18 Olympiakos üstünlüğü ile tamamlandı. Yüksek tempolu geçen ikinci çeyrekte Efes, savunmasında açıklar verdi veİkinci yarıya 9-2'lik seriyle başlayan temsilcimiz, 51-45 öne fırladı. Bitime 19 saniye kala Olympiakos durumu eşitledi: 74-74.Efes tam sahadan oyuna başladı.Diğer maçta Barcelona'yı 86-83 yenen Real Madrid, Anadolu Efes'in rakibi oldu.Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman maçtan sonra şunları söyledi: "Bu öyle bir şut ki kazanan tarafta olursanız çok mutlu oluyorsunuz. Kaybetmek şanssızlık. Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda kontrolü elimize aldık. Çok zor maçtı ama kazanmayı başardık. Çok mutluyum. Bugün, Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayrama katkı yapmak istediğimi söylemiştim. Şampiyonluğa bir kaldı..."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayan Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen takımı tebrik edip, başarı dileklerini iletti.