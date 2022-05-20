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Giriş Tarihi: 20.5.2022

Sihirli ellerin destanı

ÇAĞDAŞ HALICI
Sihirli ellerin destanı

Final Four ilk maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Bitime 19 saniye kala 74-74 beraberlikle girildi. Micic, son toptaki müthiş üçlüğüyle destan yazdı

THY Avrupa Ligi 2022 Final Four'da şampiyon Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Belgrad'da oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan maçı lacivert-beyazlılar 77-74 kazanıp üst üste 3. kez finale kaldı. Vasilije Micic, son saniye üçlüğü ile mucizevi bir galibiyete imza attı. İlk çeyrek 21-18 Olympiakos üstünlüğü ile tamamlandı. Yüksek tempolu geçen ikinci çeyrekte Efes, savunmasında açıklar verdi ve soyunma odasına 43-42 geride gitti. İkinci yarıya 9-2'lik seriyle başlayan temsilcimiz, 51-45 öne fırladı. Bitime 19 saniye kala Olympiakos durumu eşitledi: 74-74. Ergin Ataman'ın molasının ardından Efes tam sahadan oyuna başladı. Vasilije Micic bitime 0.2 saniye kala üçlüğü bulup final biletini getirdi. Diğer maçta Barcelona'yı 86-83 yenen Real Madrid, Anadolu Efes'in rakibi oldu.



'KUPAYA BİR ADIM KALDI'
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman maçtan sonra şunları söyledi: "Bu öyle bir şut ki kazanan tarafta olursanız çok mutlu oluyorsunuz. Kaybetmek şanssızlık. Maça iyi başlamadık ama ikinci yarıda kontrolü elimize aldık. Çok zor maçtı ama kazanmayı başardık. Çok mutluyum. Bugün, Atatürk'ün armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayrama katkı yapmak istediğimi söylemiştim. Şampiyonluğa bir kaldı..."

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayan Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen takımı tebrik edip, başarı dileklerini iletti.

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Sihirli ellerin destanı
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