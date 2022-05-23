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Giriş Tarihi: 23.5.2022 10:23

Anadolu Efes’e yıldız yağmuru! Clyburn ve Randolph hamlesi…

Anadolu Efes’e yıldız yağmuru! Clyburn ve Randolph hamlesi…

THY Euroleague kupasını 2’nci kez müzesine götüren Avrupa devi Anadolu Efes, kadrosunu yıldızlarla doldurmak istiyor. Efes, CSKA’dan Clyburn, Real Madrid’den ise Randolph transferini bitirmek üzere. İşte transferin tüm detayları…

Anadolu Efes, CSKA'dan Clyburn ile Real Madrid'den Anthony Randolph'u kadrosuna katmaya çok yakın. Lacivert-beyazlılar bir yandan şampiyonluk coşkusu yaşarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. CSKA Moskova'nın yıldızı Will Clyburn ile her konuda anlaşmaya varıldı.

5 sezondur Rus ekibinin formasını giyen ABD'li kısa forvet, geçen sezon Euroleague'de 14.9 sayı ve 5.2 ribaunt ortalaması ile oynadı. Clyburn'ün yanı sıra Beşiktaş forması giyen Egehan Arna ile de anlaşma an meselesi.

İspanyol basınındaki bir iddiaya göre ise Real Madrid'in forveti Anthony Randolph da gelecek sezon Anadolu Efes formasını sırtına geçirecek.

DIŞ BASIN ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Euroleague'e damgasını vuran Anadolu Efes'in başarısı dış basında da büyük yankı buldu. İşte öne çıkan başlıklar…

MARCA (İSPANYA): Anadolu Efes tacını korudu. Avrupa'nın kralı Anadolu Efes üst üste ikinci kez kazandı. Madrid ekibi Avrupa'da destan yazmayı hedeflerken hüzünlü sonla biten bir romanı böylece sona erdi.

AS (İSPANYA): Efes, sırt sırta. Gerçek şampiyon! Türkler kendilerini Avrupa şampiyonu olarak onayladılar. LA

GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Fantastik bir maç. Anadolu Efes, Avrupa şampiyonu oldu. Real, Türkler'e zafer halısını serdi.

A BOLA (PORTEKİZ): Geçen sezon Barcelona'yı yenerek Avrupa şampiyonluğu kazanan Türk takımının kutlama töreni, Belgrad'da Stark Arena'da, tribünlerde 20 bin kişilik seyirciyle gerçekleşti.

O JOGO (PORTEKİZ): Anadolu Efes, Real Madrid'i yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı.

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Anadolu Efes’e yıldız yağmuru! Clyburn ve Randolph hamlesi…
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