Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu
Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:26

Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu

AA
Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu

Real Madrid Kulübü, 5 Haziran'da kalp krizi geçiren basketbol takımının başantrenörü Pablo Laso'nun hastaneden taburcu olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Laso'nun Madrid'deki kaldığı hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu.

54 yaşındaki İspanyol başantrenör, 5 Haziran'da sabaha karşı evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede kalp kateterizasyonu yapılmıştı.

İspanya 1. Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Baskonia ile eşleşen ve şimdiye kadar oynanan maçlarda rakibine karşı 2-0'lık üstünlüğü olan Real Madrid'de Laso'nun rahatsızlığından dolayı yerine yardımcısı Chus Mateo kalan maçlarda takımın başında çıkacak.

Real Madrid, Baskonia'yı bugün deplasmanda yenmesi halinde serideki üstünlüğünü 3'e çıkararak adını finale yazdıracak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesapla! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Ek gösterge artışı ile kim ne kadar alacak?
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: YENİ formül! Ek gösterge tablosu ile emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama
Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuzda en düşük ve en yüksek emekli zammı hakkında kritik viraj!
Survivor eleme adayı kim oldu, dünkü yarışmada dokunulmazlığı kim kazandı! Survivor All Star yeni bölüm ile kim elendi, kim gitti? Final adaylığından potaya!
Asgari Ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? 2022 İşte, yeni asgari ücret hesap tablosu
Son dakika: Bir 'Tosuncuk' vakası daha! Türkiye genelinde 110 bin kişi dolandırıldı
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu: Fark 2.259 TL'yi buldu! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Son Dakika: Asgari ücrete zam için yeni reçete! Başkan Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi: Asgari ücret Temmuz zammı geliyor mu?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge açıklamasını yaptı! Memur ve memur emeklisi için büyük kazanç olacak! İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları
Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel ve EYT açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalp krizi geçiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso taburcu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA